Perro pierde a su amo y busca nueva familia presentando su currículum

Negro, un perro mestizo, se quedó solo tras la muerte de su primer dueño y hoy busca, a través de redes sociales , una nueva familia que le demuestre amor. Pero no es cualquier búsqueda, él tiene un curriculum vitae que le ablanda el corazón a cualquiera.

El animal fue rescatado de la calle en 2019 por Diego Beider, quien se dedicaba a esta labor, cuenta una amiga del hombre, Victoria Per, que aunque él no tuviera comida, a los perros no les faltaba nada. Sin embargo, falleció en julio de 2021 dejando a la deriva a todos los perros que tenía.