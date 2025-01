¡Todo un sayayín! Joven contrata una banda para que toquen tema de Dragon Ball en boda

Una boda es una fecha especial que los novios quieren recordar para toda la eternidad. Ante ello, una pareja se volvió viral por llevar una orquesta y no precisamente para tocar los éxitos musicales Bad Bunny, sino el tema de Dragon Ball Z.

Tal como se puede apreciar, los músicos se pusieron en fila y empezaron a tocar el curioso pedido del novio, quien no se dejó ver en escena. Esta estuvo acompañada de la canción real para la edición de TikTok .

"Si no me voy a casar así, no quiero nada", "Solo falta que lleguen vestidos de Gokú y Milk", "Eso sí es de sayayines", "Épico, y por cierto, el fin se acerca", son algunos de los divertidos comentarios que se leen. El video es tendencia en Ecuador, México y Colombia.