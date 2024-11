Andrés Salas de Noche de Patas sorprende a todos con cover de Armonía 10

El recordado actor de la película Asu Mare compartió a través de sus redes sociales un video donde no solo está cantando el éxito de la agrupación de cumbia, sino también está tocando diversos instrumentales musicales como la guitarra y un piano eléctrico.

La publicación ya alcanzó más de 14 mil reproducciones en Instagram y 180 mil en Facebook, además los usuarios no dudaron en comentar y destacaron el talento "escondido" de Andrés Salas .

"Excelente versión, pásate los acordes maestro", " Me fascina escuchar como puedes cambiar el tono y seguir escuchando una canción hermosa, eres lo máximo", "Me gusta esta versión, es más recién me animo a escuchar la letra", se puede leer en la publicación.