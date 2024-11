¡Conmovedor! Hombre sorprende a su hija en colegio al esperarla con flores - VIDEO

Un conmovedor acto de un padre de familia se ha vuelto tendencia en redes sociales, puesto que, el hombre acudió hasta el colegio de su menor hija para esperar; sin embargo, este no llegó con las manos vacías y sorprendió a su progenitora a la salida de clases.

En el video también se puede observa un escrito que dice, "Si su papá la trata así, ella no espera menos de nadie", haciendo referencia que en la vida la menor siempre deberá apostar porque la traten bien en su futuro.

Por otro lado, los comentarios no se hicieron esperar y algunos de ellos dicen, "Dios que tal detalle. Dios siga bendiciendo a tu familia", Yo quisiera que mi papá me trate así", "El papá que nunca tendré", "Me hizo llorar de la emoción", son algunos de los escritos.