Disney anuncia que renombrará todos los canales FOX como STAR desde febrero

Disney anunció este jueves un cambio radical en cuanto a su paquete FOX para el 2021. Y es que The Walt Disney Company Latin America tiene previsto renombrarla como "STAR" en esta región.

Desde febrero del 2021, todos los canales de entretenimiento FOX pasarán a llamarse como STAR y estrenarán a la par nueva imagen.

“STAR llegará a Latinoamérica para seguir ofreciendo el mejor contenido de entretenimiento general de los canales lineales FOX que, a partir de febrero, cambiarán su nombre a STAR. De este modo, STAR continuará el legado de éxito de FOX ya consolidado desde hace muchos años y sumará, además, otras novedades relevantes", comentó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.

"The Walt Disney Company Latin America ratifica así su misión de alcanzar con contenidos relevantes a todos los segmentos y audiencias en toda la gama del entretenimiento audiovisual”, agregó.

Los cambios de nombres en el paquete FOX

- FOX Channel será STAR Channel

- FOX Life será STAR Life

- FOX Premium será STAR Premium

- FOX Premium Movies será STAR Hits

- FOX Premium Series será será STAR Series

- FOX Premium Action será STAR Action

- FOX Premium Comedy será STAR Comedy

- FOX Premium Family será STAR Fun

- FOX Premium Cinema será STAR Cinema

- FOX Premium Classics será STAR Classics

- FOX Premium 1 en Brasil será STAR Hits

- FOX Premium 2 en Brasil será STAR Hits 2

¿Se seguirán viendo las mismas series?

Los canales STAR continuarán el legado de los canales Fox, según detalló Disney. Así, seguirá siendo en el espacio para ver series como Los Simpson, The Walking Dead y This is Us y las películas más taquilleras de los canales FOX continuarán en la programación de STAR.