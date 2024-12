Cardi B lista para unirse como invitada a la cuarta temporada de You

El estreno de You 3, posicionada como la serie más vista de Netfli x , atrajo miles de fanáticos en el mundo y entre ellos está la rapera Cardi B , que se proclamó seguidora de Penn Badgley (Joe Goldberg) e incluso tiene la foto del actor como su imagen de perfil de Twitter.

Sin embargo, todo empezó cuando Badgley en una entrevista habló de Cardi B y dejo ver la admiración que le tiene hacia la cantante, esto no pasaría desapercibido por la rapera que le respondió a través de un gracioso tuit.

"Oh my god, ¡me conoce! Es decir, soy famosa famosa", escribió la cantante, por su parte el actor le respondió con una 'T', pero ahí no queda, pues el también se puso la fotografía de la cantante como su foto de perfil de Twitter.