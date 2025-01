Hijo de exmánager de Luis Miguel, McCluskey: "Es un miserable"

Aunque Luis Miguel advirtió hace unos días a través de sus cuenta oficial de Twitter , que los hechos mostrados en su serie no son 100% reales, los reclamos y molestias de personas cercanas a la serie , no se hicieron esperar.

Es el caso de Matías McCluskey , hijo de Alex McCluskey , fallecido mánage r del cantante, quien furioso no dudó en atacar al cantante cuando realizaba una entrevista para el programa Ventaneando, asegurando que éste ensució la memoria de su padre en su serie .

McCluskey llamó al cantante miserable, pues indica que al "Sol de México" no le importó traicionar a la memoria de su padre: “(Mi papá) jamás hubiese jugado de la forma en que vos lo dejaste, entonces realmente te traes algo personal con mi padre y no puedo creer que no lo hayas dejado descansar en paz”, dijo muy molesto para el medio.