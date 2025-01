El juego del calamar: actor revela cómo serie le cambió la vida

“Le dije (a su mamá) que ahora están preguntando sobre su hijo de todo el mundo. Ella estaba muy feliz por mí y me felicitó. Ella también dijo, ‘Zyaada udna mat. Paanv zameen par tika kar rakhna (No te dejes llevar por tu éxito. Enraízate)’. Esa humildad y ese tipo de educación que me ha dado y le estoy muy agradecido. Todos mis familiares y las personas que conozco están muy contentos con el programa y solo tienen grandes cosas que decir “, indicó el actor.

Asimismo, señaló que espera lo llamen de Bollywood para filmar en su tierra natal. “No me han llamado, me encantaría que lo hicieran. Me encantaría trabajar en mi país, en mi casa y para mi público, y ver si los puedo convencer y conectar con ellos. Esa es otra pregunta que me hago como actor”, sentenció.