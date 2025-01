Spider-Man No Way Home: conoce el nuevo poster de la película

Spider Man: No Way Home , la nueva película de Marvel , se estrenará en pocas semanas, pero ya tiene emocionados a millones de fanáticos de todas partes del mundo. A propósito de eso, la cuenta oficial de la cinta compartió en redes sociales el nuevo póster de la cinta.

Nuevo póster de película del héroe arácnido / Imagen: Twitter Spider Man No Way Home

La fecha de estreno de la película de Spider Man: No Way Home es el próximo 16 de diciembre del 2021 en salas de cine de Perú y México. Aunque, en un principio, se pensó que sería un día después como en Estados Unidos.

