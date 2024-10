Spider-Man No way home: conoce cómo comprar entradas para la película en España

Sin duda alguna, Spider-Man No Way Home es la película más esperada para fin de año, por lo que los fanáticos del popular 'trepa muros' en España buscan asegurar su lugar en las salas de cine para ver esta nueva entrega. En ese sentido, aquí te decimos la fecha, los horarios y los precios de la preventa para el estreno.

Vale decir, desde el 29 de noviembre Sony comenzaría la preventa de las entrada en preventa para 'Spider-Man: No Way Home' a nivel mundial, así los fans podrán ir seguro a cines conocidos como Kinepolis, Cineteca y Golem para el tan deseado estreno.

Tal como define su web, Kinepolis habilitará la preventa de Spider-Man No Way Home este 29 de noviembre. Te dejamos aquí el formato de cómo podrías ver la nueva película del arácnido y los cines.

Kinepolis retrasa la pre-venta de Spider-Man: No Way Home hasta nuevo aviso / Foto: Twitter

No obstante, la cadena de cine ha tenido unas series de inconvenientes para la preventa de Spider-Man: No Way Home, cinta que tendría un retraso para la pre-venta, por lo que no se podrá comprar boletos este lunes 29 de noviembre.