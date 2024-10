Spider-Man No Way Home: Conoce cómo adquirir tu entrada para el estreno en Argentina

Ver Spider-Man No Way Home en Argentina se ha convertido en una de las películas más esperadas por los fanáticos de Peter Parker, ya que esperan ver Tom Holland junto a Tobey Maguirre y Andrew Garfield , quiénes interpretaron al personaje en anteriores cintas.

PUEDES VER : Spider Man No Way Home: entérate cuándo inicia la preventa de entradas en Argentina

La preventa de Spider-Man No Way Home en Argentina comienza este lunes 29 de noviembre. Sin embargo, hasta el momento se ha comunicado que los fanáticos pueden comprar las entradas de forma virtual en los cines a partir de las 10:00 a.m. (hora local).