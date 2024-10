'Spider-Man' tendrá nueva trilogía afirma productora ejecutiva de Sony

Las aventuras de Tom Holland como Peter Parker no terminarán en ' Spider-Man: No way home' , según la productora ejecutiva de Sony, Amy Pascal. De esta manera, se anunció oficialmente el desarrollo que tendrá el 'Hombre araña' en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), después que se enfrente a villanos memorables de otras sagas, como 'Electro', 'Dr. Octopus', 'Duende verde', 'Hombre de arena', y 'Lagarto'.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. [Esta no es] la última película de 'Spider-Man'. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de 'Spider-Man' con Tom Holland y Marvel Studios. Estamos pensando en esto como tres películas en un inicio y ahora vamos a pasar a las siguientes tres”, manifestó.

Cabe precisar que en 'No way home', Parker (Holland) explorará el multiverso y podría encontrarse con sus pares de otros universos (Maguire y Garfield), al menos es lo que los fanáticos esperan.

Un dato interesante es que en esta nueva trilogía se podría mostrar a un joven Miles Morales, que en los cómics es el sucesor de Spider-Man, y cuya teoría no fue descartada por el mismo Tom Holland. Además, se vería el enfrentamiento que tendría con Venom, interpretado por Tom Hardy, y que daría continuidad a la escena post créditos de 'Let there be Carnage'.