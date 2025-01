Tom Holland reveló cómo fue trabajar con Charlie Cox, actor de 'Daredevil' en el UCM

' Spider-Man: No Way Home ', aún trae novedades a miras de futuros proyectos en el UCM . Recientemente, el actor de Spider-Man , Tom Holland reveló cómo fue trabajar al lado de Charlie Cox , en su recordado cameo como Matt Murdock ¿ Spider-Man y Daredevil se juntarán en una película ?

El joven actor de Uncharted y pareja de Zendaya, Tom Holland, dio una reciente entrevista a The Hollywood Reporte, sobre la próxima cinta del caza tesoros, por lo que se aprovechó en preguntarle cómo fue trabajar con Dareddevil dentro de Spider-Man: No Way Home: