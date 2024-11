¡No lo vean! El divertido paso de Melcochita por Al Fondo Hay Sitio

Al Fondo Hay Sitio vuelve en 2022.

El ex 'Risas y Salsa' y 'Trampolín a la fama' hizo su aparición durante la última temporada de AFHS, donde interpretó a Don Porfirio, el padre de Reina Pachas, quien llegó desde Ica en limosina para ver el matrimonio de su hijo con Lucho Gonzáles.

"Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. No funciona, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con actores de verdad", disparó.