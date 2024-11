Al fondo hay sitio 2022: Qué actores NO estarán en la nueva temporada

Con ello, se sabe entonces que los actores que encarnan a los mencionados personajes sí estarán en la nueva temporada de Al fondo hay sitio. No obstante, ahora te contamos quiénes no estarían.

El recordado Nicolás de las Casas podría no aparecer este 2022. Andrés Wiese, actor que interpreta al personaje, indicó que le guarda cariño a Al fondo hay sitio pero de momento no ha dado señales de que vaya volver a la serie.

“A pesar de haber terminado hace años (Al Fondo Hay Sitio), la gente sigue viendo las repeticiones y la disfrutan. Yo por mi lado sigo trabajando y tratando de escoger historias y personajes que me interesen interpretar, como en este caso con Sebastián en JDV. Lo demás no lo puedo controlar, pero está bien que nos recuerden” , precisó.

"Yo no voy a volver a estar en Al Fondo Hay Sitio si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no, porque sé que el canal estuvo con esa idea, pero no sé al final qué van a hacer. De mi parte yo tengo compromisos aquí (en España) ya estipulados, y por otras razones, yo no formaría parte ya de Al Fondo Hay Sitio”, indicó.