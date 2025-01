Al fondo hay sitio: Joaquín Escobar revela que salió con una compañera de la serie

Joaquín Escobar junto al elenco de Al fondo hay sitio.

El joven actor dio una entrevista donde reveló uno de sus secretos que mantuvo escondido por muchos años. Joaquín Escobar confesó "Desde ya aviso que no diré su nombre, pero sí me gustaba una compañera y empezamos a salir, pero no llegamos a tener una relación y en su momento fue lindo. Le tengo mucho cariño y mucho amor, ella lo sabe", señaló.