¿Cuántos episodios tiene 'The Last of Us 2' y cuándo es el final de temporada?

La primera temporada de 'The Last of Us' fue un éxito y la mayoría de sus capítulos tuvo una alta puntuación. Con su estreno, HBO sumó el estreno de una nueva serie por todo lo alto, solo después de 'House of the dragon'. Ahora, con la segunda edición, se han tenido varias sorpresas y aunque se le dio la despedida a uno de los personajes más queridos como Joel, todavía quedan muchos episodios emotivos por vivir.

Para todas aquellas personas que pasaron el videojuego esperan disfrutar de una gran adaptación, pero es importante saber cuándo será el final de temporada que ya tiene fecha programada vía streaming. Esto es todo lo que debes saber sobre lo que se viene en 'The Last of Us 2'.

Cantidad de episodios de 'The Last of Us 2': fechas de estreno

La segunda temporada de 'The Last of Us', aclamada serie de HBO basada en el icónico juego de Naughty Dog, sigue causando revuelo. Con una narrativa emocionando en un mundo postapocalíptico con Joel y Ellie, los espectadores están ansiosos por conocer detalles de esta nueva entrega. Este es el calendario completo de las fechas de estreno, según la programación de HBO.

Episodio 1: 13 de abril de 2025

Episodio 2: 20 de abril de 2025

Episodio 3: 27 de abril de 2025

Episodio 4: 4 de mayo de 2025

Episodio 5: 11 de mayo de 2025

Episodio 6: 18 de mayo de 2025

Episodio 7 (Final de temporada): 25 de mayo de 2025

Los capítulos se estrenan cada domingo a las 9:00 p.m. ET/PT (horario del este y del Pacífico de Estados Unidos). Para otros países, el horario varía según la zona.

México, Colombia, Perú: 10:00 p.m. (hora local, ajustada al horario del centro de México).

Argentina, Chile: 11:00 p.m. (hora local).

España: 3:00 a.m. del lunes (hora central europea, CET).

'The Last of Us' se puede ver únicamente en HBO y su plataforma de streaming MAX. Cabe resaltar que los episodios se transmiten en simultáneo entre ambos métodos. Recomendamos verificar el horario exacto en tu región a través de la plataforma de streaming o el proveedor de cable local.