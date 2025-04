5 claves que debes recordar antes de ver la segunda temporada de 'The Last of Us'

La esperada segunda temporada de 'The Last of Us' se estrena el domingo 13 de abril con un primer capítulo que empezará con mucha acción, emoción y tensión. A poco de iniciar nuevamente la serie, es hora de que te prepares y recuerdes cuáles son los puntos claves que no debes olvidar.

Esperamos que los dos años que han pasado desde la primera vez que salieron los capítulos de 'The Last of Us' todavía recuerdes algo, pero si no es así, este repaso te servirá para ponerte al día y prepararte para los nuevos episodios.

Datos importantes para entender 'The last of us 2'

Ellie

Nació cuando su madre estaba por morir debido a que fue infectada, por lo que Ellie creció huérfana sin saber que era inmune. Pasaron los años y se dio cuenta de la ventaja que tenía frente a los demás y junto a Joel intentó descubrir cómo usar su inmunidad para salvar a los demás. Una de las decisiones más difíciles fue que para ello tenía que terminar con su vida, pero Joel no se lo permitió.

Bella Ramsey interpreta a Ellie. | Foto: Captura

Joel

Es uno de los supervivientes más importantes de la serie y que tuvo como misión trasladar a Ellie a través de Estados Unidos. Durante la aventura juntos, Joel y Ellie formaron un relación muy fuerte y esto se debe a que Joel perdió a su hija pequeña cuando todo empezó a empeorar.

Pedro Pascal interpreta a Joel. | Foto: Captura

Infectados

La serie de 'The Last of Us' narra la propagación de una infección parasitaria que ingresa al cerebro del ser humano hasta llegar a matarlos para luego resucitarlos como uno de ellos. Aunque es similar a un zombi, se debe recordar que tienen niveles.

Cómo lucen los infectados en la serie. | Foto: Captura

Luciérnagas

Cuando todo empeoró en el mundo, la respuesta que tenía la gente por parte del gobierno era liderado por un grupo llamado FEDRA, pero que no tenía la plena confianza de todos, por lo que se empezaron a formar las Luciérnagas. Este grupo rebelde lucha contra el FEDRA y eran quienes trataban de encontrar la cura. Sin embargo, todo cambia cuando Joel mata a una parte del grupo.

¿Quiénes son las luciérnagas? | Foto: Captura

Tommy