¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada de 'The last of us'?

La espera terminará para los espectadores que estuvieron a la expectativa del exitoso drama de HBO, llamado 'The last of us' con una segunda temporada. La historia está basada en lo que se mostró en el videojuego y una vez más estarán en acción Joel, interpretado por Pedro Pascal, y Ellie, interpretado por Bella Ramsey.

Dos años después de la primera temporada, 'The Last of Us' regresa con un elenco que incluye a una actriz peruana y también otros reconocidos talentos que buscan destacar con su actuación en la nueva temporada. En la sinopsis oficial, según HBO, desde el primer capítulo se podrá vivir momentos de acción y tensión. "Cuando un suceso violento rompe su tranquilidad, Ellie emprende una búsqueda despiadada para conseguir venganza y cerrar el ciclo", explican los creadores.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'The Last of Us'?

La segunda temporada de The Last of Us se estrenará oficialmente el 13 de abril de 2025 en Estados Unidos a través de HBO y su plataforma de streaming, MAX. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, en España, y otros países de Europa, el estreno estará disponible durante la madrugada del 14 de abril.

Números de episodio de la segunda temporada

Esta fecha marca el inicio de una temporada que constará de siete episodios, los cuales se lanzarán de forma semanal y en el mismo horario, salvo algunos cambios debido a eventos importantes.

A diferencia de la anterior, que contaba con nueve episodios, la segunda temporada de 'The Last of Us' tendrá solamente siete y será más corta porque tendrá un impacto emocional más delicado.

Horario de estreno del primer capítulo de 'The last of us 2'

El primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us se emitirá el domingo 13 de abril a las 21:00 ET/PT por HBO y también vía streaming en MAX. Los siguientes capítulos se emitirán en el mismo horario y será todos los domingos.