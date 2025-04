The Last Of US temporada 2 vía ONLINE en Max: ¿Qué pasará en el capítulo 3 tras la muerte de Joel?

El capítulo 2 de la segunda temporada de The Last Of Us ha sido uno de los más impactantes de este show creado por HBO y transmitido en streaming vía MAX ¿Qué sucedió? El personaje de Pedro Pascal, Joel Miller, sufrió una muerte brutal a manos de Abby y muchos se preguntan qué seguirá en la trama de la serie postapocalíptica.

La producción inspirada en la saga de videojuegos del mismo nombre creada por Naughty Dog llegó al momento que dividió por mucho tiempo a los fans: el asesinato de Joel mientras una Ellie impotente observaba todo sin poder hacer nada.

The Last Of Us: ¿Qué pasó con Joel en el capítulo 2?

Como ya vimos en los dos primeros episodios, Joel y Tommy ayudaron a una Abby que escapaba de una horda de corredores y acechadores, pero cuando se identifican, la muchacha hiere en la pierna al personaje que interpreta Pedro Pascal.

Abby coge un palo de golf para propinar golpes mortales al hermano mayor de los Miller, pero cuando Ellie llega es inmovilizada por los amigos de la primera, presenciando una de las escenas más traumáticas de su vida, pidiendo a gritos que Joel se ponga de pie, pero este, moribundo, solo atina a hacer algunos sonidos hasta que es ultimado.

The Last Of Us: ¿Qué sucederá tras la muerte de Joel?

Antes de proseguir, debemos avisarte que hay una ALERTA DE SPOILER basada en los hechos que suceden en el videojuego The Last Of Us Part II y que, hasta el momento, están yendo de la mano en cuanto a escenas y tramas.

¿Qué sucederá luego de la muerte de Joel? De acuerdo a los eventos del videojuego, Abby y su grupo perdonan la vida a Ellie y regresan a su refugio. Tras esto, la muchacha regresa a Jackson, visitará la casa y la tumba de quien por años fue como un padre para ella.

Más pronto que tarde Ellie, Tommy (hermano de Joel), Dina (interpretado Isabela Merced) y Jesse forman un grupo para ir en busca de Abby y todas las personas que estuvieron envueltas en la muerte del que, hasta el capítulo 2, parecía ser el personaje principal de TLOU, la serie.

Sin adentrarnos en mayores detalles, la serie, tal y como lo hace el videojuego, tendría que adentrarse en un espiral de violencia y venganza, sin dejar de lado conocer el conflicto personal de Ellie, pero también de Abby, quien en este tramo del show tendrá una protagonista fundamental.

The Last Of US: ¿Por qué Abby asesinó Joel?

En la serie como en el juego tenemos que remontarnos a los hechos del primer título (y primer temporada). El viaje que junta a Joel y Ellie consistía en que la pequeña debía ser entregada a los médicos de las "Luciérnagas", los cuales la utilizarían para crear una cura contra el hongo cordyceps. Cuando Miller se entera que para ello la pequeña tendría que morir, empieza una sangría hasta llegar al quirófano.

En dicho lugar, se encontraba el médico que haría la intervención y Joel, sin piedad alguna le quita la vida. Resulta que este doctor era Jerry Anderson, padre de Abby. Tras su muerte, la hija del galeno juró vengarse del hombre que arrebató a su progenitor.

The Last Of Us: ¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de la temporada 2?

El capítulo 3 de la temporada 2 de The Last Of Us se emitirá el próximo domingo 27 de abril de 2025, ya sea por la señal de MAX vía streaming, pero también por medio de HBO si tienes un plan contratado de televisión por cable.

The Last Of Us: ¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de la temporada 2?

Ten en cuenta de que el capítulo 3 de la temporada 2 de The Last Of Us se emitirá desde las 8:00 p.m., pero este horario va a variar dependiendo al país en el cual te encuentres. Toma nota: