The Last Of Us: dónde, cuándo y cómo VER ONLINE en capítulo 2 de la temporada 2 de la serie de HBO

Luego de una larga espera de poco más de 2 años, finalmente se estrenó el pasado domingo 13 de abril de 2025 el primer episodio de la segunda temporada de la aclamada serie The Last Of Us, la cual protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey, y los fans ya quieren saber todo lo que depara para el episodio 2.

Y es que, para lo que jugaron los videojuegos, esta segunda temporada de TLOU es de suma importancia ya que en el título de Naughty Dog ocurren eventos muy traumáticos que cambiarían las trama y hasta el cast de esta producción llevada a cabo por HBO.

The Last Of Us: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 2 de la temporada 2?

Luego del estreno del episodio 1 de The Last Of Us, ya sabemos la fecha y hora del que será el segundo capítulo, el cual será emitido en televisión y streaming al mismo tiempo el próximo 20 de abril de 2025, y estos son los horarios en toda Latinoamérica.

México : 19:00 horas.

: 19:00 horas. Guatemala: 19:00 horas.

19:00 horas. Panamá: 20:00 horas.

20:00 horas. Perú: 20:00 horas.

20:00 horas. Ecuador: 20:00 horas.

20:00 horas. Colombia: 20:00 horas.

20:00 horas. Paraguay: 21:00 horas.

21:00 horas. República Dominicana: 21:00 horas.

21:00 horas. Bolivia: 21:00 horas.

21:00 horas. Venezuela: 21:00 horas.

21:00 horas. Chile: 21:00 horas.

21:00 horas. Uruguay: 22:00 horas.

22:00 horas. Argentina: 22:00 horas.

Estas son las fechas y los horarios de los episodios de The Last Of US, temporada 2.

The Last Of Us: ¿Dónde VER ONLINE el capítulo 2 de la temporada 2?

The Last Of Us temporada 2 lo puedes de forma exclusiva por dos medios: el primero es mediante televisión sintonizando HBO (si tiene un plan contratado de esta emisora), pero también por streaming vía MAX, para lo cual necesitas una plan de suscripción activo.

The Last Of Us: ¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2?

Está confirmado que la segunda temporada de The Last Of Us tendrá un total de 7 episodios. Asimismo, ya conocemos las fechas en las cuales de emitirán todos los capítulos de la producción de HBO.

Episodio 1: 13 de abril.

13 de abril. Episodio 2: 20 de abril.

20 de abril. Episodio 3: 27 de abril.

27 de abril. Episodio 4: 4 de mayo.

4 de mayo. Episodio 5: 11 de mayo.

11 de mayo. Episodio 6: 18 de mayo.

18 de mayo. Episodio 7: 25 de mayo.

The Last Of Us: ¿Qué pasó en el capítulo 1 de la temporada 2?

Han pasado un par de años desde el final de la primera temporada y la serie nos muestra una relacionada quebrada y distante entre Ellie y Joel, donde la joven se ve molesta y Miller trata de acercarse a su "hija", pero sin éxito y cuando esto sucede todo acaba en reproches y palabras hirientes.

En este primer episodio de la segunda temporada, vemos a un Pedro Pascal en la piel de Joel Miller con un semblante muy distinto al tipo duro que vimos en la primera temporada., ahora está afectado porque la persona que más ama no quiere estar cerca de él, pero aún no sabemos el por qué.

The Last Of Us ¿Qué pasará con Joel Miller en la temporada 2?

Antes de continuar, debemos advertirte que se viene una ALERTA DE SPOILER, aunque esto podría estar en duda dado que el segundo videojuego de The Last Of Us ya tiene 5 años en el mercado.

Sucede que en las primeras dos horas de iniciado el juego, Joel Miller muere de una forma brutal, evento traumático para Ellie que desencadenaría todos los eventos posteriores. Este título no puede avanzar como tal sin dicho evento.