Requisitos recomendados por Naughty Dog para The Last of Us Part II Remastered en PC

A todos los fanáticos de The Last of Us, llegaron buenas noticias. Naughty Dog anunció cuál será la hora de lanzamiento del juego remasterizado y los nuevos requisitos para que el juego marche con normalidad en PC.

La saga de The Last of Us está disponible en diferentes consolas y la segunda parte con versión remasterizada estará disponible en Steam y Epic Games para jugar a partir del 3 de abril.

Requisitos para jugar The Last of Us Part II Remastered

De acuerdo al anuncio de Naughty Dog, para jugar The Last of Us Part II Remastered se va a necesitar de ciertos requisitos que pueden ayudar para mejorar la experiencia de los usuarios. Revisa cuáles son.

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits (versión 1909 o superior).

Procesador: Intel Core i3-8100 (4 núcleos) o AMD Ryzen 3 1300X (4 núcleos).

Memoria RAM: 16 GB.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 GB) o AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB).

Almacenamiento: 150 GB de espacio libre en un SSD.

DirectX: Versión 12.

Estos requisitos están diseñados para ofrecer una experiencia, como mínimo, a 720 p y 30 FPS con gráficos en baja calidad. Además, resulta importante resaltar que el juego es compatible con tecnología como NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 y también Intel XeSS, lo que puede ayudar a beneficiar el rendimiento en hardware compatible.

Hora de lanzamiento de The Last of Us II Remastered. | Foto: Captura