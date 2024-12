WhatsApp: Cómo enviar audios con voz de Darth Vader y otros personajes del cine

Bajo esa aplicación podrás transformar tu voz a las de los famosos personajes de Alvin and the Chipmunks, llamado efecto 'ardilla'. Para la voz del mítico Darth Vader, el clásico villano de Star Wars, tendrás que seleccionar 'Cyborg oscuro'. Así mimo tendrás más efectos variados como robot, cueva, monstruo, extraterrestre, pato, etc.