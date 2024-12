Google Chrome: cómo guardar un sitio web para leerlo sin conexión

Una de las herramientas más usadas por los millones de internautas que navegan en la red es el buscador de Google Chrome. Desde que fue lanzado en 2008, la compañía de Mountain View he la ido sumando nuevas funciones para su uso sea de fácil acceso.

Por otro lado, se agregó la opción de guardar paginas web y poder usarla cuando no hubiese conexión a internet. Este beneficio es de gran ayuda, cuando el internet no es tan bueno o no deseas usar datos móviles. Por ello, vamos a detallar los pasos que se deben seguir para poder aprovechar al máximo estas funciones.