WhatsApp Plus: ¿Qué riesgo corre tu cuenta si descargas una app no oficial?

Miles de usuarios ya se descargaron Whatsapp Plus , GB Whatsapp u otra versión modificada de la aplicativo de mensajería más utilizada a nivel mundial, Whatsapp , creyendo que esas apps son inofensivas, debido a que cuentan con características que la versión original no tiene.

Las versiones alteradas (MODS) de Whatsapp no se encuentran disponibles en la Play Store o App Store . El archivo APL de estas aplicaciones suele estar publicado en páginas de descargas poco confiables, es decir, no es seguro que lo bajes, ya que puede afectar tu equipo móvil.

Si descubren que estás útilizando Whatsapp Plus, GB Whatsapp u otra versión no oficial, te suspenderán la cuenta de forma temporal (24Horas). Es decir, no podrás chatear con tus contactos durante un día entero. Si luego del baneo sigues usando ese MOD, el castigo será permanente y perderías tu cuenta para siempre.

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, señala Whatsapp en su blog oficial.

“Las aplicaciones no admitidas o las que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, agregó la compañía.