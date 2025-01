Delfina Pignatiello tras ser eliminada en los 1500 metros en Tokio 2020: "Me dolió"

La nadadora de la delegación de Argentina, Delfina Pignatiello , lamentó no haber podido clasificar a la ronda final de los 1500 metros en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 . A pesar de la frustración, resaltó la experiencia adquirida.

"No me fue como esperaba. La verdad que estos últimos días tenía mejores sensaciones de lo que tuve en la carrera, pero bueno. Debut olímpico, muchas emociones, mi primer juego. Quise salir a un ritmo fuerte", expresó para TV Pública.

"Sabía que era una serie dura. El pase me dolió más de lo que esperaba. Los nervios no me jugaron de lado esta vez, será para la próxima. Esta es mi primera oportunidad olímpica y sé que van a ver más acá", agregó.