México vs Francia: horarios y canales de TV para ver gratis Juegos Olímpicos Tokio 2020

México vs Francia arrancan el sueño olímpico este jueves 22 de julio. Las selecciones Sub-23 se enfrentan por la primera fecha del grupo A a partir de las 3:00 a.m. en Stadium Tokyo. Por el mismo grupo, Japón se medirá contra Sudáfrica .

"He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones", dijo el francés Gignac, quien conoce de memoria al portero Guillermo Ochoa.