Ángelo Caro dejó el fútbol para dedicarse al skate: conoce su historia

"Jugábamos fútbol en ese tiempo, Ángelo me dijo que le preste el skate, que él también quería probar porque no sabíamos qué era. Entonces cuando lo montó parece que se enamoró y a toda mi familia le dijo que ya no quería jugar fútbol, que quería montar skate. Así empezó y me gustó tanto cómo montaba mi hermanito que empecé a grabarlo hasta que pudo conseguir su primer auspicio", sentenció.