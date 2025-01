Surf en Tokio 2020: primeros juegos olímpicos con decisiones polémicas y entredichos

El surfista peruano Miguel Tudela fue el primero en protestar al quedar eliminado por el japonés Hiroto Ohhara en tercera ronda. "Es muy difícil entender el criterio de los jueces", comentó a la prensa al no entender por qué a dos minutos del final le habían dado la puntuación justa a su contrincante para que le superara.

Por un aéreo parecido -y dicen que peor- al que él había conseguido antes y por el que le habían dado un 9… Igarashi obtuvo un 9,33. "Es difícil pasarse el año entrenando y esforzándome para llegar aquí y que pase esto. Hay cosas que no se pueden entender", señaló Medina visiblemente ofuscado.

El hecho generó la réplica inmediata de tuiteros brasileños, incluso de medios de comunicación y periodistas, en el que afirmaban "ni robando, Kanoa, ves entrenando el aéreo sin manos, porque un 9,33 por esa maniobra no te lo darán nunca más"; "dónde se surfeaba, ¿compañero?"; "feliz por robar y quedar segundo, no has ganado nada en tu vida y te comista la p*** de Italo en la final"; entre otros calificativos.