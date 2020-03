Psicólogo deportivo analiza crisis de Alianza Lima: "Caos y liderazgo boicoteado"

Por Piero Portanova - Psicologo deportivo.

Se fue un técnico más en la recién estrenada Liga 1, pero no un técnico cualquiera. Ya quisiera un técnico en el medio, para no poner nacionalidades, tener las condiciones que tuvo Bengoechea antes de iniciar el torneo. Tenía el crédito de haber sacado campeón a este mismo equipo, dos subcampeonatos; tuvo tiempo de armar su equipo y hacer las contrataciones que entendía iban a dar un plus de rendimiento; tenía a una hinchada y dirigencia que en apariencia le daba carta libre para tomar decisiones, y que lo bancó pese a los resultados iniciales adversos.

Hace unos días, ya escribía sobre la influencia del estilo de juego en la parte mental del deportista, en la toma de decisiones. Sin embargo, hoy quiero profundizar un poco en los mensajes que deja la salida del técnico aliancista. Porque no toda la responsabilidad es del técnico, y hay que meditar en ello de cara al manejo de la crisis y del grupo, ya que, salvo el técnico, se quedan todos los demás, el plantel y todo el cuerpo dirigencial.

Para nadie es un secreto que la crisis del club se fue agravando con los casos de indisciplina, y que, salvo la puesta de pecho del entrenador, no se ha sentido una postura clara de la dirigencia. Si termina siendo cierto que han existido contradicciones, por decir lo menos, entre ambos actores, el mensaje que queda flotando es el de una dirigencia complaciente, y que está dispuesta a poner otros intereses por encima. Soy psicólogo, claro, y debo velar por el bienestar del jugador, y debo creer en las posibilidades de cambio, pero también entiendo que hay que tener posturas claras, sobre todo para mantener el equilibrio mental del equipo. Y más aún, para que el grupo no decodifique que “se puede hacer cualquier cosa y no va a pasar nada”.

Y, lo segundo, tiene que ver con los códigos existentes en nuestro fútbol. Siempre lo más fácil es que se vaya el entrenador, pero también se ha deslizado el hecho de que Bengoechea no estuvo muy de acuerdo con algunas contrataciones. Más allá de que tampoco estuviera bien aceptar estos condicionamientos, la realidad de nuestro fútbol es que los dirigentes tienen la insana costumbre de traspasar límites, y no solo eso, sino que, en cuanto a fútbol, opinan todos en el club, opina el dirigente, y hasta el hijo del dirigente. El jugador, entonces, sabe que, si no tiene al entrenador como aliado, o no es como le gusta, pues tiene dos o tres dirigentes que lo respaldan, y que, según su mejor entender, posiblemente “entienden más de fútbol”. En otras palabras, el mundo al revés, caos, liderazgo boicoteado. Tenemos mucho por mejorar