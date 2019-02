Christian Cueva tiene una inmejorable oportunidad de recuperar protagonismo

No se dio su ida a los 'Diablos Rojos' de Avellaneda, pero para Christian Cueva no hay mal que por bien no venga, pues esta temporada jugará en Santos, uno de los históricos de Brasil.

Por Santos desfilaron jugadores de la talla de Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos y quien se pelea dicha condición con el argentino Maradona. Recientemente, Neymar también pasó hace unos años por dicho equipo, que siempre aspira a ser protagonista en su país y a nivel internacional.

Cueva tiene una inmejorable oportunidad de recuperar protagonismo en un equipo que siempre está en los ojos del mundo futbolístico, en una liga superior a la rusa, de donde proviene.

El peruano debe recuperar su mejor nivel para mantenerse en la órbita de Ricardo Gareca, quien lo necesita al cien por ciento para la próxima Copa América y luego para las Eliminatorias, el reto mayor de la Blanquirroja.