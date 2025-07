Estreno de 'Superman' 2025: quién es quién en la nueva película del Universo DC

Bajo la dirección de James Gunn, se está marcando el inicio del nuevo Universos de DC con el estreno que llegará en julio a nivel mundial. Esta vez, la historia se centra en Clark Kent tratando de equilibrar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Kansas. Se intenta mantener los mismos valores de la verdad, justicia y bondad en el mundo.

¿Quién es quién en la película de 'Superman'?

La cinta de 'Superman' de este 2025 cuenta con un nuevo reparto y aunque la historia se centre en Clark Kent (David Corenswet), también se cuenta con la aparición especial de otros personajes que son sumamente importantes en la historia.

Clark Kent / Superman (David Corenswet)

Corenswet, conocido por su aparición en The Politician y Twisters, encarna a un Superman de aproximadamente 25 años, más joven que la versión de Henry Cavill, pero más establecido que el de Smallville. Es un héroe reflexivo que lucha por reconciliar su identidad alienígena con su humanidad, enfrentando todo tipo de desafíos personales y amenazas globales. Su relación con sus padres adoptivos y Lois Lane es clave en la trama.

Lois Lane (Rachel Brosnahan)

Interpretada por la ganadora del Emmy por The Marvelous Mrs. Maisel, Lois es una periodista intrépida del Daily Planet con un carácter fuerte. En esta película, ya conoce la identidad de Clark como Superman, y su relación combina momentos íntimos con un rol activo en la historia, incluyendo entrevistas que exploran las tensiones alrededor del héroe.

Lex Luthor (Nicholas Hoult)

Hoult (quien apareció en Mad Max: Fury Road) da vida al icónico villano, un magnate tecnológico con motivaciones complejas para destruir a Superman, comparadas con el rechazo de un artista hacia la inteligencia artificial. Su interpretación es garantía de un enfoque más humano y menos caricaturesco.

Krypto, el superperro

Inspirado en el perro real de James Gunn, Krypto aparece por primera vez en live-action, acompañando a Superman en batallas clave, como contra The Engineer en la Fortaleza de la Soledad.

Hawkgirl / Kendra Saunders (Isabela Merced)

Merced (Alien: Romulus o The Last of Us) interpreta a esta heroína que va por los aires, una luchadora ágil con un traje que incluye alas y armas. Su presencia sugiere la formación de un equipo de metahumanos.

Mister Terrific / Michael Holt (Edi Gathegi)

Gathegi (X-Men: First Class) da vida a este genio tecnológico y estratega, un metahumano que usa su inteligencia para crear inventos contra el crimen. Su rol en la película es apoyar a Superman como parte de un círculo de héroes.

Green Lantern / Guy Gardner (Nathan Fillion)

Fillion, colaborador habitual de Gunn, interpreta a este miembro del Cuerpo de Linternas Verdes, que aparece brevemente en el tráiler. Su inclusión apunta a la expansión del DCU con otros héroes del Universo.

The Engineer / Angela Spica (María Gabriela de Faría)

De Faría interpreta a esta antagonista, miembro de The Authority, que usa nanotecnología para enfrentar a Superman y Krypto. Su ataque a la Fortaleza de la Soledad es una escena que también se destaca en el tráiler.