Palabra de Líbero: "La interna de la selección anda más unida que nunca"

Mucho se podrá decir o especular sobre la decisión de Paolo Guerrero —no ser tomado en cuenta para la siguiente fecha FIFA— pero en la interna de la selección todo anda más unido que nunca, como si no hubiera pasado nada, y no hay nadie que no apoye ni respalde al capitán, al referente.

Como jugadores de fútbol, todos son conscientes de que la situación que le tocó experimentar a “PG9” se presenta en cualquier momento o a cualquier otro colega, por lo que ellos entienden y lo esperarán con los brazos abiertos para las siguientes convocatorias. Así es el fútbol y siempre presenta revanchas.

La hinchada nacional también comparte este sentir pues Paolo Guerrero siempre se ha “rajado” por los colores patrios y no queda duda de que volverá a hacerlo en futuras oportunidades, más aún si tenemos en cuenta que en el 2020 arrancan las Eliminatorias. Además, es nuestro capitán, nuestro referente, nuestro goleador y lo necesitaremos.