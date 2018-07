Twitter: Néstor Pitana, árbitro del Uruguay - Francia se mostró emocionado por el partido

Néstor Pitana es el elegido para arbitrar el primer partido por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Este será un partido crucial en el torneo y también para el juez argentino que no pudo ocultar la emoción y envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“¡Qué partido emocionante el de mañana! ¡Qué gane el mejor!”, exclamó el argentino a menos de 24 horas de que se inicie el duelo entre Uruguay y Francia.

La terna arbitral la completan sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti como asistentes, y como cuarto hombre estará el iraní Alireza Faghani.

Néstor Pitana fue quien arbitró el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita, donde los anfitriones ganaron por 5 – 0. Luego dirigió el triunfo de Suecia frente a México por 3 – 0 y el empate 1 a 1 entre Croacia y Dinamarca que se definió por penales.

El Uruguay vs. Francia pinta a ser uno de los mejores partidos de esta fase, los ‘celestes’ son una de las dos selecciones sudamericanas que sigue en la pugna por el trofeo mundial. Los ‘Blues’ no la tendrán fácil ante el buen toque sudamericano y el plus que le pone la garra charrúa. Asimismo los europeos tienen jugadores veloces que pueden 'romper' la zaga celeste.

EL DATO:

El réferi argentino se presenta en su cuenta de Twitter como exactor y exbasquetbolista.