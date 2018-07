Gary Lineker y su ácido comentario a Mbappé: "Todo lo malo lo aprende de Neymar"

Kylian Mbappé es considerado como la revelación del Mundial Rusia 2018 por sus gambetas y su olfato goleador. No por nada suma tres dianas en lo que va del torneo. Si bien 'Donatello' es sinónimo de peligro y elegancia en la selección francesa, el delantero del PSG también es señalado como un jugador que se 'tira' a la piscina muy seguido.

Este viernes, el artillero de 19 calendarios provocó una trifulca entre ambos bandos al caer al suelo tras una presunta falta de Christian Rodríguez. Ante ello, Gary Lineker desenvainó su espada para criticar la actitud del "10" y de paso arremeter contra Neymar, su compañero de vestuarios en el combinado galo.

Gary Lineker, máximo goleador en la Copa del Mundo '86, vuelve a generar noticias en el Viejo Continentes por sus ácidos comentarios hacia Neymar. Si bien no lo mencionó directamente, el inglés dejó entrever que Kylian Mbappé está aprendiendo todo lo malo del astro brasileño que es tildado como el futbolista más 'teatrero' del torneo.

Deary me, can’t imagine where Mbappe learnt that.