Brasil vs Bélgica con Neymar EN VIVO ONLINE: La 'Verdeamarelha' cae 1-0 en Rusia 2018

Brasil y Bélgica se verán las caras este viernes en el Estadio Kazán Arena por los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018. El partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde la 1.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver por las señales de TyC Sports, Sky Sports, BEIN Sports, DirecTV Sports y Latina.

Brasil vs Bélgica (MINUTO A MINUTO)

28' Falta contra Paulinho en la zona del tiro de esquina.

27' Por el momento Neymar no apareció en su máximo esplendor.

26' ¡UFFF! Marcelo desequilibra en el borde del área y remata al arco. Courtois ataja de forma espectacular.

25' Toque y toque de Brasil, pero no encuentran espacios.

23' Bélgica cubre bien los espacios en su campo. Su principal arma es el contragolpe.

22' ¡UFFF! Lukaku realiza una buena jugada individual, pero Thiago Silva despeja con todo en el área chica.

21' Brasil tiene paciencia y busca el empate con muchos hombres en ataque.

20' Gran jugada de Hazard. La pelota la recibe Meunier por la derecha, pero su centro al ras termina despejado por la defensa.

19' Falta de Gabriel Jesús contra Witsel. Tiro libre en salida para Bélgica.

18' ¡UFFF! Coutinho dispara desde fuera del área, pero Courtois contiene bien.

17' Gran pase de Lukaku a Chadli. El volante envía un centro, pero la defensa corta.

16' Bélgica sale jugando desde su terreno de juego, a prsar de la presión alta.

15' Brasil tiene el control de la pelota, pero no logra generar peligro en el arco contrario.

14' Intento de Brasil. El centro es para Gabriel Jesús, pero no logra rematar.

13' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BÉLGICA! Fernandinho anota en contra.

10' Buen centro desde la esquina que Paulinho no logra rematar con potencia.

09' Nuevo intento de Brasil. La pelota termina en tiro de esquina.

08' Contragolpe liderado por Lukaku. La pelota termina en posesión de Hazard, quien dispara. La defensa bloquea.

07' ¡UFFF! Centro desde la esquina, que cabecea Thiago Silva. La pelota dio en el palo.

07' Intento de Marcelo en su primea proyección. Su centro no llega a destino.

06' ¡FALTA! Fellaini comete falta contra Neymar, en la mitad de la cancha.

05' Pase Kevin de Bruyne para Meunier. El lateral quiere cabecear, pero su intento es despejado.

04' Bélgica presiona la salida de Brasil en los primeros minutos.

03' El partido inicia muy peleado en la mitad de la cancha.

02' ¡UFFF! Disparo de De Bruyne. La pelota pasa cerca al palo derecho de Alisson.

01' Inicia el partido, las selecciones van en busca del boleto a semifinales.

- Inicia la ceremonia previa con la entonación de los himnos. Primero el de Brasil y luego de Bélgica.

Alineaciones confirmadas del Brasil-Bélgica

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho, Coutinho; Willian, Neymar y Gabriel Jesús

Bélgica: Thibaut Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier; Witsel, De Bruyne, Fellaini; Chadli, Hazard y Lukaku

Previa

La selección brasileña viene con el cartel de favorito tras vencer de manera contundente a México por 2-0. La 'canarinha' no podrá contar con Casemiro, suspendido por acumulación de amarillas, pero tendrá el regreso de Marcelo, quien sufrió una lesión en el partido contra Serbia. La ‘verdeamarela’ tendrá un ataque mortal con Neymar, Coutinho, Willian y Gabriel Jesús.

Por otro lado, Bélgica consiguió un triunfo de película ante la selección japonesa por 3-2. Los ‘Diablos Rojos’ revelaron sus falencias defensivas, aprovechadas por el conjunto 'nipón' en octavos, sin embargo el gran poderío ofensivo, lo que impulsó la remontada, los hace un equipo de temer. El combinado europeo tendrá a Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku como las cartas de gol.

La única vez que Brasil se enfrentó a Bélgica fue en los octavos de final de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, el encuentro terminó 2-0 para el 'scratch' con goles de Rivaldo y Ronaldo. Recordemos que en dicho mundial la ‘canarinha’ se consagró campeón por quinta vez en la historia.



ALINEACIONES PROBABLES

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar y Gabriel Jesus.

Bélgica: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Yannick Ferreira-Carrasco; Dries Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard.

HORARIOS DEL BRASIL VS BÉLGICA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Estados Unidos: 1:00 p.m. (ET) / 10:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL BRASIL VS BÉLGICA?

En Internet el duelo entre Brasil - Bélgica, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.