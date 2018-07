Brasil 0-1 Bélgica EN VIVO: por los cuartos del Mundial Rusia 2018

Brasil se mide este viernes 6 de julio (1:00 p.m./hora peruana) a Bélgica en el Kazán Arena, por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Sigue la transmisión EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por GloboTV, DirecTV y Latina, y las incidencias las puedes seguir por Libero.pe.

MINUTO A MINUTO

19' Disparo desde larga distancia de Coutinho que contiene sin problemas Thibaut Cortuois

18' Nacer Chadli (Bélgica) envía un buen balón al área en busca de un compañero, pero un defensor lo intercepta y aborta la amenaza

16' Marcelo (Brasil) haace un gran centro al área, pero el balón es despejado fuera de peligro por la defensa

14' ¡Por poco! Buen desborde de Neymar desde la banda izquierda que casi termina en gol de Gabriel Jesús. El partido es de ida y vuelta

12' ¡Gooooool de Bélgica! Autogol de Fernandinho. Ganan los 'diablos rojos' 1-0

10' Paulinho (Brasil) llega a un balón de un córner y prueba suerte con un disparo que es bloqueado por un defensor

10' Paulinho (Brasil) evita la entrada de varios defensores hasta que uno logra despejar. El balón sale fuera. Córner para Brasil

9' Nacer Chadli (Bélgica) prueba suerte desde el borde del área y su remate sale muy desviado por el poste izquierdo

7' Un córner le llega a Thiago Silva (Brasil), que intenta definir. Su rápido disparo pega en el poste izquierdo

7' Marcelo (Brasil) envía un centro al área, pero es despejado. El árbitro principal y su asistente señalan el banderín de córner. Ocasión para Brasil de poner en peligro la meta rival

5' Marouane Fellaini (Bélgica) golpea en las piernas de un contrario al intentar arrebatarle el esférico. Milorad Mazic pita la infracción

3' Neymar (Brasil) centra al área, pero Thibaut Courtois sale de la meta y atrapa el balón

1' Primer intento al arco de Kevin de Bruyne desde larga distancia. El balón sale desviado

Alineaciones confirmadas del Brasil-Bélgica

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho, Coutinho; Willian, Neymar y Gabriel Jesús

Bélgica: Thibaut Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier; Witsel, De Bruyne, Fellaini; Chadli, Hazard y Lukaku

Previa

Duelo de candidatos. Brasil y Bélgica se enfrentan en una final adelantada por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial Rusia 2018. La selección de Tite llega precedida por su mejor partido en la Copa del Mundo mientras la de Roberto Martínez por un golpe de autoridad al remontar un 0-2 ante Japón.

Brasil, que llegó a los cuartos de final tras vencer por 2-0 a México, se encomienda al buen nivel de Neymar, autor de un gol y una asistencia ante la selección azteca y que viene en ascenso en el Mundial Rusia 2018.

PUEDES VER: ¿Por qué Uruguay luce cuatro estrellas, pese a tener solo dos Mundiales ganados?

Para este partido, Tite recupera a Danilo y Marcelo, tras sus respectivas lesiones que los marginaron de los últimos partidos de Brasil. Falta saber si el seleccionador les da la titularidad en detrimento de Fagner y Filipe Luis.

Enfrente estará Bélgica y su generación de oro. La de los Lukaku, Courtois, De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld y Hazard, entre otros, que, por fin, está dando muestras en un Mundial de todo su potencial.

NO TE LO PIERDAS: Selección Peruana cerró amistoso con Chile para octubre

El equipo más goleador del Mundial Rusia 2018 -12 tantos, cuatro de ellos llevan el sello de Lukaku- llega a cuartos después de sufrir un susto en la ronda previa ante Japón. Del 0-2 de los nipones al 3-2 final gracias a un gol de Chadli en el minuto 93.

El último encuentro en un Mundial entre brasileños -que han sido eliminados en los últimos tres campeonatos por un equipo europeo: Francia en 2006, Holanda en 2010 y Alemania en 2014- y belgas data de 2002, en Corea y Japón, con victoria de los sudamericanos por 2-0 gracias a los goles de Rivaldo y Ronaldo.

Alineaciones probables del Brasil vs. Bélgica:

Brasil: Alisson; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Fernandinho, Paulinho; Willian, Neymar, Coutinho; Gabriel Jesús.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Fellaini o Mertens, Chadli; Hazard; Lukaku.

MOVISTAR (CABLE) - GUÍA DEL BRASIL VS. BÉLGICA

Latina: Canal 102

Latina HD: Canal 702

CLARO (CABLE) - GUÍA DEL BRASIL VS. BÉLGICA

Latina: Canal 2

Latina HD: Canal 502

CANALES: BRASIL-BÉLGICA - GUÍA TV

Perú: DIRECTV Sports Peru, Latina Televisión y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Paraguay: SNT Paraguay y Tigo Sports Paraguay.

España: TeleCinco Espana y Mediaset Sport App.

Uruguay: Monte Carlo TV Canal 4, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes y Canal 10 Uruguay.

Chile: DIRECTV Sports Chile, TVN, DIRECTV Play Deportes, Movistar Play Chile y Canal 13.

Ecuador: RTS Ecuador , DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Brasil: Globo, SporTV, SporTV Play, FOX Sports 1 Brasil y FOX Play Brasil.

Estados Unidos: Sling World Cup, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Sports 1, Telemundo, Futbol de Primera Radio y SiriusXM FC.

Costa Rica: Teletica Radio, TD Mas, TD7, Movistar Play Costa Rica y Sky Sports HD.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Red Uno En Vivo y COTAS Televisión.

Honduras: Televicentro En Vivo, Tigo Sports Honduras, Canal 7 Televicentro y Sky HD.

Canadá: TSN1, RDS GO, TSN GO, TSN5, RDS, TSN Radio 1040 - 1410 y TSN4.

Panamá: Movistar Play Panama y Sky Sports HD.

Puerto Rico: SportsMax WC y SportsMax App.

Inglaterra: BBC Radio 5 Live, BBC iPlayer, BBC One, BBC Sport Live y TalkSport Radio UK.

Guatemala: Tigo Sports Guatemala, Azteca Guatemala y Sky HD.

El Salvador: TCS GO, Sky HD y Canal 4 El Salvador.

Francia: beIN Sports 1, beIN Sports 2, TF1 Live, TF1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: ORF TV Live, ZDF, ORF eins, Sportschau Live, WDR Event y SRF zwei.

Italia: Radio 105 Network, RSI La 2, Canale 5 y Mediaset Italia Live.

República Dominicana: SportsMax WC, Sky Sports HD y SportsMax App.

Australia: Optus Sport, SBS y SBS Radio 1.

Bélgica: La Une, RTBF Auvio Direct, Sporza Live y Één.

HORARIO: BRASIL-BÉLGICA, PAÍS POR PAÍS

Colombia: 1.00 p.m.

Perú: 1.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m..

Ecuador: 1.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Paraguay: 3.00 p.m.

Brasil (Río de Janeiro): 4.00 p.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Venezuela: 2.00 p.m.

Bolivia: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California - Las Vegas): 11.00 a.m.

Estados Unidos (Dallas, San Antonio, Houston, Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 2.00 p.m.

Estados Unidos (New York, Ohio): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Chicago): 1.00 p.m.

México (Ciudad de México DF, CDMX): 1.00 p.m.

México (La Paz): 1.00 p.m.

México (Tijuana): 7.00 p.m.

Costa Rica: 12.00 m.

Nicaragua: 12.00 m.

Honduras: 12.00 m.

Panamá: 1.00 p.m.

República Dominicana: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 2.00 p.m.

Canadá (Toronto): 2.00 p.m.

Canadá (Ontario): 2.00 p.m.

Suecia (Estocolmo): 8.00 p.m.

Corea del Sur: 3.00 a.m. (miércoles 4 de julio)

Italia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Dinamarca: 8.00 p.m.

Suiza: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Rusia (Moscú): 9.00 p.m.

Rusia (Ekaterimburgo): 7.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Australia: 4.00 a.m. (sábado 7 de julio)

Nueva Zelanda: 6.00 a.m. (sábado 7 de julio)

Japón (Tokio): 3.00 a.m. (sábado 7 de julio)

China: 2.00 a.m. (sábado 7 de julio)