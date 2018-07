Inglaterra vs. Suecia EN VIVO: 'Los tres Leones' igualan 0-0 en el Mundial Rusia 2018

El elenco inglés enfrentará a la sorpredente Suecia por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Los dirigidos por el estratega británico, Gareth Southgate, llegó a esta fase tras dejar en el camino a la durísima Colombia; mientras que los suecos eliminaron a Suiza tras vencerlo 1-0 en el Estadio 'Krestovski'.

Inglaterra vs Suecia (MINUTO A MINUTO)

09' Henderson recibe un pisotón. Se detiene el juego.

08' Walker cabecea y hay mano de Toivonen. Tiro libre en salida para Inglaterra.

07' Centro, desde casi la media cancha, que Suecia intenta bajar al área. No logra alcanzar la pelota.

06' Servicio de Dele Alli para Harry Kane, pero su pase es muy largo. El portero controla sin problemas.

04' Ataca con poca gente Suecia, pero cuando presionado lo hace de forma agrupada.

03' Inglaterra sale jugando con la pelota al ras del campo. Balón largo, pero el portero Olssen se queda con la pelota.

02' Inglaterra presiona alto, pero no Suecia espera bien armado.

01' Se inicia el partido, la Selección de Suecia mueve el balón.

- Ambas selecciones se acomodan en el terreno de juego, de derecha a izquierda atacará Inglaterra

- Se cantan los himnos en la ceremonia previa del partido.

Alineaciones confirmadas:

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Dele Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane.

PREVIA:

La escuadra británica parte como favorita luego de derrotar a los 'pupilos' de José Néstor Pékerman por la tanda de penales. De la mano de su tridente ofensivo, Jesse Lingard, Raheem Sterling y Harry Kane; los ingleses intentarán acceder a las semifinales del certamen mundialista.

Por su parte, el plantel escandinavo buscará dar una mejor versión de la que mostró frente a Suiza en octavos, para poder soñar con llegar a la siguiente fase del Mundial en el país soviético.

Las casas de apuestas colocan como favorito a Inglaterra, por lo que una victoria de los ingleses paga 1.90 soles. El empate dentro del tiempo reglamentario te devuelve 3.40 de tu apuesta inicial. Finalmente, un triunfo sueco te hará ganar 5.00 de la suma total de tu inversión.

HORARIOS DEL INGLATERRA - SUECIA

Viernes 7 de julio - Estadio Cosmos Arena

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9:00 a.m.

Estados Unidos: 1.00 p.m. (ET) / 10.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p.m. (medio día)

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 a.m.

CANALES DEL INGLATERRA - SUECIA

Perú: Latina, DirectTV

Argentina: Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina, Canal de las Estrellas, TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión, Red Uno, Red Uno En Vivo

Brasil: SporTV Play, SporTV, Globo, FOX Play Brasil, FOX Sports 1 Brasil

Canadá: TSN Radio 1040 - 1410, CTV, RDS, RDS GO, TSN GO, TSN1, TSN3, TSN4, CTV GO, TSN5

Chile: Movistar Play Chile, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TVN

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: TD Mas, Teletica Radio, Movistar Play Costa Rica, Sky HD, TD +

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, RTS Ecuador

México: Azteca 7, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, Telemundo

España: Mediaset Sport App, Telecinco España

Uruguay: Monte Carlo TV Canal 4, Canal 10 Uruguay, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: TVes, Meridiano Television, DIRECTV Play Deportes, Venevision, DIRECTV Sports Venezuela

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Inglaterra vs Suecia?

Si quieres seguir el Inglaterra vs Suecia, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el partido.