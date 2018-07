Final Mundial Rusia 2018: fecha, día y hora del partido por el título de la Copa del Mundo

La final del Mundial Rusia 2018 ya se palpita en el mundo, luego de que ya se conoce que Francia será uno de los protagonistas. A continuación revisa la fecha, hora y canales del partido por el título.



Francia consiguió el primer boleto a la final del Mundial, en donde aguarda por el ganador del Inglaterra-Croacia.

Así fue el gol de Umtiti que clasificó a Francia a la final del Mundial Rusia 2018.





La gran final de Rusia 2018 se disputará este domingo desde las 10 a.m. (hora peruana). El partido se realizará en el Olímpico Luzhnikí, Moscú.



Será una final inédita la de este Mundial, ya que ninguno de los equipos que busca el título se han enfrentado en el último partido de una Copa del Mundo.



Conoce los canales que transmitirán la final EN VIVO del Mundial Rusia 2018.

Domingo 15 de julio

Francia vs Inglaterra/Croacia

Hora: 10 a.m. (hora peruana)

Estadio: Olímpico Luzhnikí, Moscú



Guía de canales Final Mundial Rusia 2018

Perú: DIRECTV Play Deportes, Latina Televisión, DIRECTV Sports Peru

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, TDN, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Inglaterra: Sky Sports

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, TF1, TF1 Live

Colombia: Caracol Play, Caracol TV, Deportes RCN En Vivo, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes