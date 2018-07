Inglaterra vs Croacia EN VIVO: Partido por semifinales de Rusia 2018 [Guía de canales]

Inglaterra vs Croacia se verán las caras este miércoles 11 de julio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Luzhnikí, de la ciudad de Moscú EN VIVO vía DirecTV Sports, Azteca TV, TyC Sports, Telemundo, Caracol TV, Bein Sports, TV Pública y es válido por las semifinales de la Copa del Mundo Rusia 2018. Además, podrás seguir el minuto a minuto, con todas las incidencias del cotejo, a través de Líbero.pe.

La Selección de Inglaterra pinta como favorita en este partido por el juego mostrado en hasta ahora en el torneo. Una de las principales características de ‘Los Tres Leones’ ha sido el poderío ofensivo y eso se ve reflejado en los 6 goles que anotó Harry Kane. El ‘Ciudadano’ es el goleador de la Copa del mundo y buscará seguir extendiendo su marca goleadora.

Por otro lado, la Selección de Croacia es la sorpresa tras lograr meterse en las semifinales, dejando en el camino a Dinamarca y Rusia. Los ‘Ajedrezados’ cuentan con un equipo de basta experiencia a nivel de Europa, liderados por Ivan Rakitić y Luka Modrić en el medio campo, tendiendo el agregado de Mario Mandžukić y Ante Rebic en la delantera.

Existe una historia curiosa entre ambas selecciones: Croacia dejó fuera a los ingleses de la Eurocopa 2008 tras vencerlos en los dos duelos directos (2-0 y 3-2), mientras que Inglaterra privó a los croatas de jugar el Mundial Sudáfrica 2010, venciendo en los partidos por eliminatorias (5-1 y 1-4). Este encuentro será a muerte por un cupo en la final de Rusia 2018.

GUÍA DE CANALES DEL INGLATERRA - CROACIA

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, Canal de las Estrellas, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Één, Sporza Live, La Deux

Bolivia: Red Uno En Vivo, COTAS Televisión, Unitel, Red Uno, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports 2 Brazil, Globo, SporTV, FOX Play Brasil

Canadá: TSN Radio 1040 - 1410, RDS GO, CTV, TSN GO, TSN1, TSN3, CTV GO, TSN5, TSN4, RDS

Chile: DIRECTV Sports Chile, Canal 13, Movistar Play Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: RCN Television, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Deportes RCN En Vivo, Caracol TV

Costa Rica: Teletica Radio, TDN, TD7, TD Mas, Movistar Play Costa Rica, Sky HD

Croacia: HRT 2

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax WC

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, RTS Ecuador , DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: TDN, TCS GO, Canal 4 El Salvador, Sky HD

Guatemala: Tigo Sports Guatemala, Azteca Guatemala, Sky HD, TDN

Honduras: TDN, Canal 7 Televicentro, Sky HD, Tigo Sports Honduras, Televicentro En Vivo

Islandia: RUV Radio, RUV

Italia: Canale 5, Mediaset Italia Live, Radio 105 Network, RSI La 2

Jamaica: SportsMax WC, SportsMax App, TVJ Sports Network

Japón: TV Asahi

México: Canal de las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, Sky HD, TDN, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD, TDN, Movistar Play Nicaragua, Canal 10 Nicaragua

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports Paraguay, SNT Paraguay

Perú: Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: RTP Play, Sport TV LIVE, RTP 1, Sport TV1

Puerto Rico: SportsMax WC, SportsMax App

Rusia: Sportbox.ru, Россия 24, Channel One Russia Live, Россия 1

España: Mediaset Sport App, TeleCinco Espana

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean, CNC3, SportsMax App, SportsMax WC

Estados Unidos: Futbol de Primera Radio, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo,

Uruguay: TeleDoce Uruguay, DIRECTV Play Deportes, Monte Carlo TV Canal 4, Canal 10 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Venevision, DIRECTV Play Deportes, TVes, Meridiano Television, DIRECTV Sports Venezuela

HORARIOS DEL INGLATERRA - CROACIA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.00 p.m.

Estados Unidos: 1.00 p.m. (ET) / 10.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL INGLATERRA - CROACIA?

En Internet el duelo entre Inglaterra y Croacia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.