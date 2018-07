Francia vs Croacia: fecha, día, hora y canales de la gran final del Mundial Rusia 2018

La gran final del Mundial Rusia 2018 ya tiene a sus protagonistas. Francia y Croacia pelearán por ser el sucesor de Alemania como el nuevo monarca de la Copa del Mundo. Conoce la fecha, hora y canales que transmitirán EN VIVO el partido por el título.



Francia llega tras imponerse por 1-0 sobre Bélgica con un gol de Umtiti. Los 'galos' mantienen el invicto en Rusia 2018 y buscarán preservar esta racha hasta el último duelo.

PUEDES VER Todo sobre la final del Mundial Rusia 2018



El último boleto a la final se lo llevó Croacia, que venció por 2-1 a Inglaterra gracias a un gol de Mandzukic.

El partido de la final de Rusia 2018 se realizará en el Estadio Olímpico Luzhnikí, de Moscú. El duelo tendrá lugar a las 10 a.m. (hora peruana) y podrá ser visto por el público peruano por medio de Latina y DirecTV.



Conoce más detalles de la final que Francia y Croacia disputarán este domingo.

Horarios Francia vs Croacia

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Alemania - 5:00 p.m.

España - 5:00 p.m.



Guía de canales Francia vs Croacia



Perú: DIRECTV Play Deportes, Latina Televisión, DIRECTV Sports Peru

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, TDN, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Inglaterra: Sky Sports

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, TF1, TF1 Live

Colombia: Caracol Play, Caracol TV, Deportes RCN En Vivo, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes