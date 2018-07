El Manchester United va a la carga por el extremo de Croacia

No generará los mismos titulares de portadas que Mario Mandžukić, Ivan Perišić o Luka Modrić, pero cada vez que aparece es para dejar su firma personal. Se trata de Ante Rebić, delantero del Eintracht Frankfurt, quien está brillando con luz propia en el Mundial Rusia 2018.

Pese a que el artillero croata apenas registra un tanto en el certamen, el cual lo marcó la goleada 3-0 ante Argentina, ello no es impedimento para que clubes 'top' pongan sus ojos en el futbolista de 24 años. El equipo que más interés ha mostrado por Rebić es el Manchester United, así revelan desde Inglaterra.

PUEDES VER: Francia vs. Croacia EN VIVO: partido para definir al campeón del Mundial Rusia 2018

Según apunta el diario 'Metro', José Mourinho ha demandado a la directiva inglesa la contratación de Ante Rebić con la finalidad de reforzar su delantera de cara a la próxima temporada. Dicho pedido ha sido escuchado y los 'Red Devils' estarían dispuestos a desembolsar la suma de 50 millones de euros por su traspaso.

NO TE LO PIERDAS: Final Mundial Rusia 2018 EN VIVO: hora y canal para ver la ceremonia de clausura

Cabe destacar que Fredi Bobic, director deportivo del Eintracht Frankfurt, aseveró que de llegar una buena oferta por el extremo no podrían trabas. "Hasta el momento no hay ofertas disponibles y estamos planeando una temporada estable con Ante Rebic. Por supuesto, sabemos que pueden pasar muchas cosas cuando un gran club hace una oferta. No podemos competir económicamente con los grandes, pero eso no es nada nuevo", disparó a 'Sport1'.

EL DATO:

Ante Rebić registra 56 goles en el Eintracht Frankfurt de Alemania.