Final Mundial Rusia 2018 EN VIVO: hora y canal para ver la ceremonia de clausura

Final del Mundial Rusia 2018 Francia vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía Azteca TV, DirecTV, Televisa: hora y canal para ver la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo.

El Mundial llegó a su fin y este domingo, (8:00a.m. hora peruana) se realizará la ceremonia de clausura para poner fin a la máxima fiesta del balompié. La celebración se desarrollará en el Estadio Olímpico de Luzhnikí de Moscú, que tiene una capacidad total para 81.500 personas. La Final del Mundial Rusia 2018 Francia vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía Azteca TV, DirecTV, Televisa: hora y canal para ver la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo.

Para poner fin a este espectáculo que se realiza cada cuatro años, se contará con la presencia del cantante internacional puertoriqueño Nicky Jam junto al actor norteamericanno Will Smith, quienes interpretan el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA "Live it up".

PUEDES VER: Francia vs. Croacia EN VIVO: partido para definir al campeón del Mundial Rusia 2018

"Es una de las actuaciones más importantes de mi vida. Will es un icono. Quiero que la gente disfrute y que al final digan que Nicky ofreció un buen espectáculo y representó bien a los latinos", señaló el cantante boricua en la previa de clausurar el Mundial.

El presidente ruso, Vladimir Putín también asistitrá a la final de la Copa de Mundo. Además, en el palco de homor estará el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Kolinda GrabarKitarovic (Croacia), Tamim Al Thani (emir de Qatar) cuyo país tendrá a cargo organizar el siguiente Mundial.

NO TE LO PIERDAS: Francia vs Croacia EN VIVO: horarios, canales TV, alineaciones y transmisión de la final del Mundial de Rusia 2018

Solo 4 puntos separan a los 4 primeros del Fútbol Fantasy.



¿Quién ganará el flamante Kia Sportage? 🤔



➕ https://t.co/Z3FwlJUKjp#Rusia2018 pic.twitter.com/buU3GyLG6v — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 13 de julio de 2018

El partido de fondo será cuando Francia y Croacia se enfrenten EN VIVO en el mismo Estadio Olímpico de Luzhnikí de Moscú. La Selección de Mbappé y Griezmann saldrán en busca del título ante el equipo de Luka Modrid e Ivan Rakitic que buscan dar el batacazo en esta Copa del Mundo.

Ceremonia del Mundial: HORA Y CANALES DE TRANSMISIÓN EN VIVO​

Perú 8:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia 8:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina 10:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México 8:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España 15:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Brasil 10:00 a.m. Globo, SporTV y Fox Sports

Uruguay 10:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile 8: 00 a.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica 7:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar

Ecuador 8:00 a.m. RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos (Nueva York) 9:00 a.m.FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Estados Unidos (Miami) 9:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

EL DATO

El Olímpico de Luzhnikí es reconocido por ser la casa de la Selección de Rusia, que además fue sede de la finales de la Champions League (2008) y de la Copa UEFA (1999). También albergó los Juegos Olímpicos (1980) y oficialmente abrió sus puertas al público el 31 de julio de 1956. Para su construcción se gastó 406 millones 038 mil 500 de dólares.