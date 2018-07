Francia vs Croacia EN VIVO: horarios, canales TV, alineaciones y transmisión de la final del Mundial de Rusia 2018

Francia y Croacia sostendrán, posiblemente, uno de los partidos más importantes de su historia en el fútbol este domingo 15 de julio (10.00 a.m. - hora peruana / EN VIVO vía DirecTV, Latina y Azteca TV) en el estadio Olímpico Luzhnikí por la final del Mundial de Rusia 2018. Kylian Mbappé y Antoine Griezmann tendrán duelo aparte contra Luka Modric e Ivan Rakitic.

Solo estas dos selecciones han conseguido progresar hasta el momento de la verdad, cada uno con su estilo, con sus armas, Francia y Croacia, una desde un modelo eficaz y pragmático y la otra con mayor juego combinativo y muchas angustias, con tres prórrogas y dos tandas de penaltis incluidas, pero sobre todo con una fe inquebrantable.

Didier Deschamps, entrenador de Francia, ha conseguido hacer una equipo muy a imagen y semejanza que aquel equipo que se coronó en Saint Denis en el Mundial 1998 con Zinedine Zidane estelar y decisivo al superar a la Brasil, de 'El Fenómeno' Ronaldo, en la final, aunque para ello tuvo que dejar en la cuneta en semifinales, precisamente, a Croacia, aquel equipo que sorprendió a todo el mundo y que tocó la gloria con los imborrables Davor Suker, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Robert Jarni, Slaven Bilic e Igor Stimac, entre otros.

La guerra por el Balón de Oro

Francia ha sabido encontrar una fórmula que mezcla la sobriedad y la firmeza atrás con la calidad hacia adelante de Antoine Griezmann y el vértigo de Kylian Mbappe, el jugador que ha logrado acercarse al récord del 'Rey' Pelé. Ambos se postulan, por otro lado, a ser elegidos mejores jugadores del torneo y quién sabe si al Balón de Oro y al The Best de la FIFA, galardones a los que llegaría también ese aire fresco.

Aspira también, aunque obviamente sea lo menos importante para los protagonistas, Luka Modric, capitán y referente de esta Croacia junto a Ivan Rakitic. El madridista y el barcelonista, tantas veces rivales en los últimos años y que juntos hacen tan buena dupla, forman la base desde la que se construye el fútbol de la Croacia de Zlatko Dalic.

Los ajedrezados ya ha hecho historia al plantarse en la final, pero no quieren parar ahí. Estarán presentes en la grada del estadio Luzhniki los medallistas de bronce del Mundial de Francia 1998. Pero este equipo quiere escribir aún una página más brillante.

Tácticamente se presenta una final muy interesante. Habrá que ver, de partida, cómo se ha recuperado la selección de Croacia, que llega con un choque más disputado por las tres prórrogas acumuladas desde octavos a semifinales. Buena parte de sus futbolistas acabaron fundidos (exhaustos) el duelo ante Inglaterra y, aunque Zlatko Dalic confía en contar con todos los habituales, hasta el último momento no se sabrá quiénes alinearán frente a Francia.

Por carácter, confianza y fe no será. Ya lo han demostrado todos. A Ivan Rakitic no le pudo ni siquiera una fiebre de 39 grados la noche previa a la semifinal. A Mario Mandzukic no le impidió marcar el agotamiento. Luka Modric siguió creando juego e inventando pases visiblemente cansado. Ivan Perisic reencontró su mejor versión cuando peor pintaban las cosas. Croacia no partirá, en este sentido, en desventaja. El momento, histórico, así obliga a actuar.

A la veille de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 face à la Croatie, Didier Deschamps et ses hommes sont arrivés à Moscou #FRACRO #FiersdetreBleus pic.twitter.com/72fZlXuv3O — Equipe de France (@equipedefrance) 14 de julio de 2018

Francia exhibirá en el césped del coliseo moscovita su equipo de gala, ese que es firme atrás con Pavard, Varane, Umtiti y Lucas Hernández, que expone músculo en la medular con Kante, Pogba y Matuidi y que busca el desequilibrio con la calidad de Antoine Griezmann, el vértigo de Kylian Mbappe y el trabajo incansable de Giroud.

El centro del campo. No puede ser otro escenario. Ahí estará buena parte de la final. Saber si el poderío físico de los mediocampistas de Francia podrá con la calidad de Luka Modric e Ivan Rakitic, y con su escudero, Brozovic, siempre atento a resguardar a sus hombres más importantes.

Francia, como hizo en partidos previos, intentará ahogar a Modric y a Rakitic. Si lo consigue tendrá mucho ganado. Además para su modelo es clave robar balones en posiciones ventajosas y salir a toda máquina con Kylian Mbappe y Antoine Griezmann para superar en velocidad a los Lovren, Vida y compañía.

Mientras, en el otro sentido, Rebic, Perisic y Mandzukic, el trío ofensivo de Croacia, tratarán de ser de nuevo una pesadilla en el trabajo de presión y en la búsqueda de espacios para hacer daño a toda la zaga de Francia (Umtiti y Varane).

El peso internacional de la camiseta concede el favoritismo a Francia, que además nunca en la historia ha perdido ante Croacia. Deschamps y sus hombres huyen de tal condición. Saben que enfrente tendrán un rival que, al margen de los mayores o menores anhelos de revancha de las semifinales del Mundial 1998, se crece en los momentos más difíciles y dispone de argumentos para encumbrarse al trono mundial.

CANALES: FRANCIA-CROACIA

Perú: Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, RTS Ecuador y DIRECTV Sports Ecuador.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, Canal de las Estrellas, DIRECTV Play Deportes y Canal 7 TV Publica.

España: TeleCinco Espana y Mediaset Sport App.

México: Azteca Deportes En Vivo, TDN, Sky HD, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Televisa Deportes En Vivo y Canal de las Estrellas.

Uruguay: TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, Canal 10 Uruguay y Monte Carlo TV Canal 4.

Paraguay: SNT Paraguay, Tigo Sports Paraguay y Telefuturo.

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, RCN Television, Caracol TV y Caracol Play.

Chile: Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, Canal 13, DIRECTV Play Deportes y TVN.

Bolivia: COTAS Televisión, Red Unitel, Tigo Sports Bolivia, Red Uno En Vivo y Red Uno.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, SporTV, FOX Play Brasil, Fox Sports 2 Brazil, Globo y SporTV Play.

El Salvador: Sky HD, Canal 4 El Salvador, TDN y TCS GO.

Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Sling World Cup y Telemundo Deportes En Vivo.

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, TVN Radio 96.5, TDN, TVN2 Panama, Sky HD y Movistar Play Panamá.

Costa Rica: Sky HD, TDN, TD Mas, Teletica Radio, Movistar Play Costa Rica y TD7.

República Dominicana: SportsMax App, SportsMax WC y Sky Sports HD.

Francia: beIN Sports 1, TF1, TF1 Live, beIN Sports 2 y beIN SPORTS CONNECT.

Holanda: NOS Live, Één y NPO 1.

Inglaterra: BBC iPlayer, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, STV Scotland, BBC Sport Live, ITV 1 UK, BBC One, UTV.

Italia: Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5 y RSI La 2.

Alemania: Sportschau Live, ZDF, Sky Sport UHD Germany, WDR Event, Sky Sports Go Deutschland, ORF TV Live, ORF eins y SRF zwei.

Corea del Sur: SBS Korea, MBC Korea y KBS2 Korea.

China: CCTV 5+ VIP, Guangdong Sports Channel, PPTV Sport China, BTV Sports Channel, G-Sports Channel, QQ Sports Live y CCTV-5.

Honduras: Canal 5 Televicentro Honduras, Tigo Sports Honduras, Sky HD, Televicentro En Vivo y TDN.

Guatemala: TDN, Sky HD, Tigo Sports Guatemala y Azteca Guatemala.

Australia: SBS Radio 1, SBS, SBS Live y Optus Sport.

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Sporza Live, La Une y Één.

Puerto Rico: SportsMax WC y SportsMax App.

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ y Prime TV.

HORARIO: FRANCIA-CROACIA - PAÍS POR PAÍS

Perú: 10.00 a.m.

Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10.00 a.m.

Ecuador: 10.00 a.m.

Chile: 12.00 m.

Paraguay: 12.00 m.

Brasil (Río de Janeiro): 1.00 p.m.

Uruguay: 12.00 m.

Venezuela: 11.00 a.m.

Bolivia: 11.00 a.m.

España: 5.00 p.m.

España (Islas Canarias): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 11.00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California - Las Vegas): 8.00 a.m.

Estados Unidos (Dallas, San Antonio, Houston, Texas): 10.00 a.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 11.00 a.m.

Estados Unidos (New York, Ohio): 11.00 a.m.

Estados Unidos (Chicago): 10.00 a.m.

México (Ciudad de México DF, CDMX): 10.00 a.m.

México (La Paz): 10.00 a.m.

México (Tijuana): 9.00 a.m.

Costa Rica: 9.00 a.m.

Nicaragua: 9.00 a.m.

Honduras: 9.00 a.m.

Panamá: 10.00 a.m.

República Dominicana: 11.00 a.m.

Puerto Rico: 11.00 a.m.

Canadá (Toronto): 11.00 a.m.

Canadá (Ontario): 11.00 a.m.

Croacia: 5.00 p.m.

Suecia (Estocolmo): 5.00 p.m.

Corea del Sur: 12.00 m.

Italia: 5.00 p.m.

Alemania: 5.00 p.m.

Dinamarca: 5.00 p.m.

Suiza: 5.00 p.m.

Francia: 5.00 p.m.

Inglaterra: 4.00 p.m.

Rusia (Moscú): 6.00 p.m.

Rusia (Ekaterimburgo): 8.00 p.m.

Portugal: 4.00 p.m.

Holanda: 5.00 p.m.

Australia: 1.00 p.m. (martes 26 de junio)

Nueva Zelanda: 3.00 a.m. (martes 26 de junio)

Japón (Tokio): 12.00 m.

China: 1.00 p.m. (martes 26 de junio)

MOVISTAR (CABLE) - GUÍA DEL FRANCIA-CROACIA

Latina: Canal 102

Latina HD: Canal 702

TV Perú: Canal 107

TV Perú HD: Canal 707

CLARO (CABLE) - GUÍA DEL FRANCIA-CROACIA

Latina: Canal 2

TV Perú: Canal 7.

Latina HD: Canal 502

TV Perú HD: Canal 507

DIRECTV (CABLE) - GUÍA DEL FRANCIA-CROACIA

Latina: Canal 192

DirecTV Sports: Canal 610 (DTSP)

DirecTV Sports: Canal 610 (DTVS)

DirecTV Sports: Canal 612 - Mostrará la táctica de Francia

DirecTV Sports: Canal 614 - Seguirá al jugador de Francia (Kylian Mbappé)

DirecTV Sports: Canal 615 - Mostrará la táctica de Croacia

DirecTV Sports: Canal 616 - Seguirá al jugador de Croacia (Luka Modric)

DirecTV Sports: Canal 617 - Resumen del Francia vs. Croacia (EN VIVO Y DIRECTO)

DirecTV Sports: Canal 610 - Mosaico principal del Francia vs. Croacia

DirecTV Sports: Canal 602 (MIX A): Mosaico de Francia

DirecTV Sports: Canal 602 (MIX B); Mosaico de Croacia

Caracol (Radio): Canal 982

DIRECTV (CABLE, PAQUETE HD) - GUÍA DEL FRANCIA-CROACIA

Latina HD: Canal 1192

DirecTV Sports HD: Canal 1610 - Mosaico principal del Francia vs. Croacia

DirecTV Sports HD: Canal 1602 (MIX A): Mosaico de Francia

DirecTV Sports HD: Canal 1602 (MIX B); Mosaico de Croacia

DirecTV Sports HD: Canal 1610 (DTSP)

DirecTV Sports HD: Canal 1610 (DTVS)

DirecTV Sports HD: Canal 1612 - Mostrará la táctica de Francia

DirecTV Sports HD: Canal 1614 - Seguirá al jugador de Francia (Kylian Mbappé)

DirecTV Sports HD: Canal 1615 - Mostrará la táctica de Croacia

DirecTV Sports HD: Canal 1616 - Seguirá al jugador de Croacia (Luka Modric)

DirecTV Sports HD: Canal 1617 - Resumen del Francia vs. Croacia (EN VIVO Y DIRECTO)

DirecTV Sports HD: Canal 1610 - Mosaico principal del Francia vs. Croacia

ALINEACIONES PROBABLES: FRANCIA-CROACIA

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; N'Golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Kylian Mbappe y Olivier Giroud.

Entrenador: Didier Deschamps

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic o Josip Pivaric; Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ivan Rakitic; Ante Rebic, Ivan Perisic y Mario Mandzukic.

Entrenador: Zlatko Dalic.