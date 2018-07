¿Quiénes son ‘Pussy Riot’?, el colectivo protestante que invadió la final de Rusia 2018

La final entre Francia y Croacia se vio interrumpida durante unos minutos por la irrupción de cuatro ‘espontáneos’ vestidos como policías que invadieron el campo de juego. Estas personas pertenecían al colectivo que lleva por nombre ‘Pussy Riot’, y desde hace varios años viene protestando contra el gobierno de Vladímir Putin.

Formado en sus inicios como un grupo de música punk en el 2011, se fue convirtiendo con el pasar de los años en un colectivo protestante feminista, que lucha principalmente contra la situación de la mujer en Rusia y el escaso derecho a la protesta sobre el gobierno ruso.

Este colectivo se atribuyó la invasión de cuatro de sus miembros en la final del Mundial Rusia 2018. A través de sus cuentas oficiales en las redes emitieron una serie de exigencias al gobierno de Putin, entre las cuales incluían la liberación de presos políticos y poner fin a los arrestos ilegales durante las protestas.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA