WhatsApp trae nuevas funciones: permitirá publicar estados en Facebook e Instagram

Lo que se sabe es que esta función por venir no solo será opcional , sino que estará desactivada por defecto ¿Qué se debe hacer para activarla? Simple, los usuarios deben elegir vincular su cuenta de WhatsApp al Account Center para que así compartan en cualquiera de las dos plataformas o en ambas.

Meta promete una nueva función para interconectar la app de mensajería son el resto de sus servicios.

De momento, no se sabe el momento exacto en que esta opción llegará a la aplicación de mensajería de Meta , de hecho, ni siquiera está en fase beta, tan solo se sabe los planes de la desarrolladora para llevarlos a cabo, posiblemente, en el mediano plazo.

Desde Meta han dejado claro que no, sobre todo en los mensajes y llamadas, los cuales seguirán estando férreamente protegidos con el cifrado de extremo a extremo, garantía que carecen, por ejemplo, aplicaciones piratas como WhatsApp Plus donde tus datos y conversaciones no están aseguradas.