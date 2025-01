Olvídate del iPhone 16 con este celular que lo tiene todo: pantalla FullHD+, triple cámara y sirve para jurgar

Por ello, HOY vamos a hablar del Samsung A35 , un gama media que sobresale del resto, no solo por su costo accesible , también por su asombrosa ficha técnica destacando su pantalla, procesador, almacenamiento y cámara potente.

Uno podría pensar que por su precio el apartado fotográfico del Samsung A35 no es competente, pero craso error, pues cuenta con triple cámara en la parte trasera con un lente principal de 50MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8MP, macro de 5MP. El selfie frontal, por su parte, dispone de 13MP.

No menos importante es que cuenta con certificación IP67, es decir que es resistente al polvo, la humedad, pero también al agua, por lo que puedes sumergir con confianza a profundidad de un metro por tiempo que no exceda la media hora. Verás que no se va a malograr.