Esta función SECRETA de WhatsApp te permite saber cuántos mensajes has enviado por el aplicativo

Por si no lo sabes, WhatsApp tiene una función oculta para saber qué tantos mensajes has enviado y cuántos has recibido. ¿Quieres saber estos datos? Aquí cómo activar esta opción.

Únete a nuestro canal de WhatsApp