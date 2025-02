¡Atención, fanáticos del streaming! Estos televisores no tendrán Netflix desde marzo 2025: LISTA OFICIAL

Netflix pese a los años y las críticas sigue siendo la plataforma de streaming más utilizada en todo el mundo.

Estos televisores, a grandes rasgos, por lo antigua que es su tecnología, ya no están en capacidad de contar con memoria RAM amplia, su procesamiento no es el adecuado al 2025, así no son compatibles con los protocolos de conexión modernos, por lo que el soporte técnico, en este caso de Netflix, no pueden garantizar estándares mínimo, por lo que la aplicación, simplemente, no funcionaría como esperan la compañía ni los usuarios.