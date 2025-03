Desactiva estas configuraciones en tu iPhone que podrían agotar tu batería sin darte cuenta

Si tienes un iPhone y la batería se agota rápidamente, quizás sea porque no estás teniendo en cuenta los consejos básicos para cuidar de la potencia de tu celular sin afectar la batería. Por suerte, es posible ajustas ciertas configuraciones del sistema iOS para evitar que tu dispositivo se apague repentinamente o no puedas usarlo el tiempo que quieras mientras estás fuera de casa.

Existen tres funciones de iOS que debes modificar para evitar que consuman la batería y si no sabes de cuáles estamos hablando, a continuación te explicamos cómo hacerlo.

Configuraciones para ahorrar batería en un iPhone. | Foto: Captura

Evita que el celular vibre en cada tecla porque solamente afectará tu batería. Aunque no se especifica cuánto es lo que consume de batería, se aconseja no tener esta opción activada. Lo que sí debes saber es que no está habilitada por defecto, pero si en algún momento lo activaste y quieres apagarlo, lo puedes hacer desde ajustes.